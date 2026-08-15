Какво ни даде пресъхналият Дунав: на нас – римски мост и мамут, на запад - кораби и мотори на нацисти

Рекордно ниски нива на река Дунав по цялото й течение бяха регистрирани през последните две седмици. При Русе вече достигна минус 121 см под условната нула - една от най-ниските стойности от десетилетия, което силно затруднява корабоплаването. Въпреки лошите новини обаче ниските нива на водите разкриха истински съкровища, които зарадваха както професионалните археолози, така и любителите на историята и старините.

От водите на реката в унгарската столица Будапеща се появи почти непокътнат военен мотоциклет на Вермахта от времето на Втората световна война, както и останките на двама германски войници и десетки противотанкови мини. А на юг от столицата и близо до град Дунауйварош археолози откриха римски олтар, посветен на Юпитер.

Непокътнат военен мотоциклет откриха в Дунав на Будапеща СНИМКА: РОЙТЕРС

Римският олтар, посветен на Юпитер СНИМКА: ФЕЙСБУК/Intercisa Museum

Още по-надолу на картата - в Сърбия, пък се показаха ръждясалите корпуси на нацистки кораби от Дунавската флотилия, умишлено потопени през септември 1944 г., за да не попаднат в ръцете на Червената армия. Част от тях все още крият боеприпаси и пречат на навигацията.

А у нас край Ряхово и Русе изплуваха изключително добре запазени кости от вълнест мамут - бивни, челюст, бедрена кост, както и челюст на кон на около 3000 години до тракийско светилище.

При село Гиген археолози от Плевен се натъкнаха на основите на легендарния Константинов мост СНИМКА: РИМ-ПЛЕВЕН

Бивните на открития мамут

А при село Гиген археолози от Плевен се натъкнаха на основите на легендарния Константинов мост - най-дългото мостово съоръжение на Античността над Дунав (над 2 км), построено по заповед на император Константин Велики и открит на 5 юли 328 г.