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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23391799 www.24chasa.bg

Откриха останките на дрона, разбил се в Румъния

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Дрон (Снимката е илюстративна)

Намерени са останките на дрона, който падна в Румъния, на 5 км от границата с Украйна. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната. Парчетата са намерени близо до село Греч в планината Мъчин, като на мястото са установени и следи от горене на ограничена площ. Районът е отцепен, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Специализиран екип на военното ведомство на Румъния пътува към мястото с хеликоптер IAR-330 Puma SOCAT на ВВС, за да направи оценка на останките и да ги обезвреди, ако ситуацията налага това, съобщават от ведомството. В издирването и идентифицирането са участвали и екипи на министерството, военни пожарникари, екипи на гранична полиция и служители на горското стопанство.

По-рано днес военното министерство на Румъния съобщи за паднал дрон край селището Лункавица в окръг Тулча. Сигналът за обекта е подаден на спешния телефон 112.

Дронът не е бил засечен от радарната система за наблюдение на румънскот, тъй като е летял на много ниска височина. Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била отменена в 12:30 ч.

Дрон (Снимката е илюстративна)

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