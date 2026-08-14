ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 часа пътувала Габриела Петрова до стадиона Бирми...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23391978 www.24chasa.bg

Арестуваха жена заради графити по Мемориала за Втората световна война във Вашингтон

1728
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Графитите по мемориала във Вашингтон СНИМКА: Екс/ @ZpikeJones

Жена е задържана и срещу нея са повдигнати 2 обвинения. Причината е, че е осквернила Мемориала на Втората световна война във Вашингтон, съобщи Ройтерс, като се позова на главния прокурор на окръг Колумбия Джанин Пиро.

Мелиса Фарис е обвинена в увреждане на имущество и унищожаване на паметници на ветерани, съобщи Пиро в социалните мрежи. За тези престъпления се предвижда наказание до 10 г. лишаване от свобода, пише БТА.

Мемориалът, посветен на Втората световна война, бе осквернен вчера освен с графити, а във фонтана му бе излят сапун. Посегателството накара американските власти да обещаят, че ще открият извършителя. Разположеният на мястото фонтан преливаше от пяна, а някой бе написал  "Чисти ръце, мръсни пари" (Clean hands Dirty $) на една от повърхностите. Мястото бе напръскано с червена и зелена боя.

Заедно с изявлението си в "Екс", Пиро публикува снимки на жена, която се намира близо до мястото, напръскано с червена боя, и изглежда държи спрей. Тя не даде повече подробности, нито посочи източника на снимките.

Графитите по мемориала във Вашингтон СНИМКА: Екс/ @ZpikeJones

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?