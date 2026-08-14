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Русия постави още един германски изследователски институт в своя списък с "нежелани организации", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министерството на правосъдието в Москва включи Изследователския център за източноевропейски проучвания (FSO) към университета в Бремен в своя разрастващ се списък с организации, на които е забранено да извършват дейност на територията на Русия.

В списъка са вече няколко германски институции, сред които е Германският институт по история (DHI), който действаше в Москва в продължение на много години, Германската служба за академичен обмен (DAAD), както и редица политически фондации.

Изследователският център за източноевропейски проучвания е "място, където се изследва Източния блок и неговите общности, с техните специфични култури, и където се анализира текущото им развитие в постсъветската ера", се посочва на сайта на центъра, отбелязва ДПА.

Там се публикуват независими анализи за държавите, съдържащи оценка на политическите и икономическите промени не само в Русия, но и в Беларус, например. Освен това изследователите анализират войната на Русия в Украйна, като в същото време организират изложения.

Сред международните формирования, обявени от Русия за "нежелани", е и базираната в САЩ организация с нестопанска цел "Хюман Райтс Фаундейшън", ръководена от критичката на Кремъл Юлия Навална.

Тя е съпругата на руския опозиционен лидер Алексей Навални, който почина в наказателна колония в Русия. Навална обяви през февруари тази година, че според резултатите от лабораторните изследвания съпругът ѝ е бил убит с отрова от дървесни жаби - твърдение, подкрепено от пет европейски държави.

Руската прокуратора основа решението си относно Изследователския център за източноевропейски проучвания на твърдението, че целта му е да лобира пред правителствота на САЩ за санкции срещу Москва.