Забраняват достъпа до горски райони в Халкидики, глобата е 300 евро

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Забрана за движение на пешеходци и всички видове превозни средства е въведена в определени горски райони на Халкидики заради много високия риск от възникване на пожари — четвърта степен.

Ограничението е в сила от 08:00 часа на 15 август до 08:00 часа на 16 август и обхваща части от общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирос.

В община Касандра е забранен достъпът до планинското било от Касандрино до Агия Параскеви и местностите Арапис и Халковуни край Палиури. В Ситония ограничението важи за билото Драгундели — от пчеларския кооператив до Сикия.

Забраната обхваща още районите от Комица до Урануполи, Цамия край Стратоники, Фисока и стрелбището в Стратони. В община Полигирос е ограничено движението в планинския масив Холомонтас, залесените територии край Врастама и университетската гора в Таксиархис.

Полицията ще извършва проверки на входовете на горските пътища. Хората, установени в забранените зони, ще бъдат извеждани. Изключение се допуска единствено за доброволците, участващи в противопожарната охрана.

За нарушаване на забраната е предвидена административна глоба от 300 евро.

Властите призовават жителите и туристите да спазват ограниченията и указанията на компетентните служби. Мярката е предприета само два дни след големия пожар край Сивири, който наложи евакуацията на стотици жители и туристи.