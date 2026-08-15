Петима застреляни в американския щат Мичиган, вероятният убиец е мъртъв

Петима души бяха застреляни в северния американски щат Мичиган. Убийствата били извършени в две жилища и в гориста местност в окръг Мисоки, на около 270 километра северозападно от Детройт. След постъпил сигнал полицията намерила в къща трима убити и един ранен човек.

Заподозреният Чад Хикман бе открит мъртъв, предаде Асошиейтед прес, като се позова на правоохранителните органи. А докато го издирвали, полицаите открили още едно тяло в друго жилище. Накрая намерили трупа на 39-годишния Хикман и на още един човек в автомобила на заподозрения в гориста местност близо до езерото Уитлок, предава БТА.