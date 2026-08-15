Гърция отбелязва Успение Богородично – „Летният Великден"

Гърция отбелязва днес Успение на Пресвета Богородица – един от най-големите православни празници, известен в страната като „Летният Великден".

Още от ранните часове хиляди вярващи се отправят към храмове и манастири, посветени на Божията майка. В цялата страна се отслужват празнични литургии, а в много градове, села и острови след тях се организират традиционни събори с музика, танци и общи трапези.

Сред най-посещаваните поклоннически места са църквата „Панагия Евангелистрия" на остров Тинос, манастирът „Панагия Сумела" край Верия, както и светините на островите Парос, Нисирос, Кефалония и Патмос.

Една от най-впечатляващите традиции се пази на Тинос. Поклонници от различни краища на Гърция и от чужбина пристигат на острова, за да се помолят пред чудотворната икона на Богородица.

Много от тях изминават на колене целия стръмен път от пристанището до храма. По улицата е поставена специална постелка, по която вярващите се придвижват нагоре. За едни това е изпълнение на даден обет, а за други – израз на благодарност за изцеление или молитва за здраве и помощ.

В Гърция 15 август е задължителен официален почивен ден. Повечето магазини остават затворени. Изключение правят туристическите обекти и дейностите, на които е разрешено да работят в неделни и празнични дни.

Заради засиленото празнично пътуване от 08:00 до 13:00 часа на 15 август е забранено движението на товарни автомобили над 3,5 тона по определени участъци от националната пътна мрежа в посока към туристическите райони.

Ограниченията обхващат участъци от пътищата Атина–Солун, Атина–Патра, Солун–Неа Мудания и Солун–Кавала, както и от магистрала „Йония Одос" и основни направления в Пелопонес.

На 16 август, когато се очаква засилено завръщане към големите градове, ограниченията за тежкотоварните автомобили ще бъдат в сила от 16:00 до 23:00 часа. По цялата пътна мрежа се предвижда засилено полицейско присъствие и повече проверки за превишена скорост, употреба на алкохол, използване на мобилен телефон зад волана и поставяне на предпазни колани.