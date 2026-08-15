Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер удари Индонезия, поне петима загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силно земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Източна Индонезия, предава Ройтерс. Най-малко петима са загинаха, а в няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 километра близо до остров Флорес в източната част на архипелага, с епицентър на 68 километра северозападно от град Енде, предава БТА.

Последвали са десетки вторични трусове, като най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1, отбелязва Франс прес.

Индонезия има над 17 хиляди острова и се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани.