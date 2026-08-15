Путин изрази увереност в бъдещото сътрудничество със Северна Корея

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Поздравително послание по случай 81-вата годишнина от освобождението на Северна Корея изпрати руският президент Владимир Путин до севернокорейския държавен ръководител Ким Чен Ун. В него се казва, че Русия и Северна Корея се координират по въпросите на регионалната сигурност и стабилност, предаде Ройтерс, като се позова на КЦТА.

На 15 август 1945 г. Япония капитулира, което слага край на Втората световна война и води до освобождението на Корейския полуостров от японско колониално управление, припомня БТА.

В посланието си до Ким, публикувано от севернокорейската държавна новинарска агенция, Путин изразява увереност, че Москва и Пхенян ще продължат "конструктивната съвместна работа" по двустранни и международни въпроси.

Севернокорейският лидер, от своя страна, отдаде почит на съветските войници, загинали във войната срещу Япония.

Москва и Пхенян се сближиха, особено след началото на войната в Украйна, която засили изолацията на Русия от страна на Запада. Затворена комунистическа страна, Северна Корея изпрати в Русия войници, които помогнаха за изтласкването на украинските военни, проникнали в пограничната Курска област през август 2024 г.