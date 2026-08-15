Тръмп: След като победим Иран, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ

Ормузкият проток ще бъде обявен за територия на САЩ, заяви американският президент Доналд Тръмп, предадоха световните агенции. "Малко след като победим Иран... ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ", каза с лека усмивка Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк.

Въпреки това тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува, отбелязва Франс прес. От своя страна Ройтерс посочва, че така Тръмп е ескалирал реториката за този жизненоважния воден път, по който минават значителен дял от глобалните доставки на петрол.

Не е ясно колко сериозен е този коментар на Тръмп и дали отразява негова нова политическа позиция.

"Това, което правим, е чудесна услуга за света, не само за нас самите... и наистина вършим чудесна работа“, каза президентът на САЩ, цитиран от Ройтерс. Той даде да се разбере, че никога няма да се извини за нападението, което предприе заедно с Израел срещу Иран на 28 февруари тази година, поставяйки началото на войната.

По-малко от три месеца преди ключовите междинни избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември, Тръмп се обърна към американците, които "плащат малко повече за бензин" заради войната. Трябва да помните, че това е цената, за да гарантираме, че "една много лоша страна" няма да се сдобие с ядрено оръжие, подчерта той.

Малко по-рано Тръмп предупреди в интервю за телевизия "Фокс Нюз", че САЩ ще ударят здраво Иран икономически.

Около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ минават през Ормузкия проток. В резултат този маршрут остава "критична точка" за натиск върху международните енергийни пазари, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Новите коментари на Тръмп отразяват нарастващия политически риск за него, при условие че по-високите цени на горивата влизат в разрез с обещанията му по време на предизборната кампания да намали разходите за енергия. Демократите, от своя страна, вече се опитват да извлекат предизборни дивиденти от икономическите последици от войната срещу Иран, посочва Ройтерс.

Цените на петрола се повишиха тази седмица, като тази на сорта Брент доближава 90 долара за барел.

Бензинът в САЩ е струвал 4,08 долара за галон (приблизително 3,785 литра - бел. ред.) по данни от вчера. Това е поскъпване от 29% спрямо година по-рано, когато същото количество е струвало 3,16 долара.