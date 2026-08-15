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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23392809 www.24chasa.bg

Венецуела освобождава 131 политически затворници, САЩ приветстват

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Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Венецуелското правителство обяви, че ще пусне на свобода 131 политически затворници, съобщиха властите в Каракас.

Министърът по комуникациите и информацията Мигел Анхел Перес Пирела заяви в петък, че на освободените ще бъдат наложени „алтернативни мерки за задържане под стража", без да разкрива конкретни детайли. Според БТА това е възможно да включва домашен арест.

Съединените щати определиха решението като значима стъпка към национално помирение, предаде ДПА. Наблюдатели виждат в хода на Каракас един от първите резултати от преговорите между правителството на изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и представителите на опозицията.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече освобождаването „жизненоважна крачка" към помирението. В публикация в социалната мрежа Екс той посочи, че от залавянето на бившия президент Николас Мадуро при американска военна операция в Каракас досега са били освободени общо 1046 венецуелци.

Ръководителката на опозиционната делегация в преговорите Динора Фигера обаче отбеляза, че не всички политически затворници са пуснати. Неправителствената организация „Форо Пенал" по-рано тази седмица съобщи, че в местата за лишаване от свобода във Венецуела все още има 391 политически затворници.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

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