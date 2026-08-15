Индия иска да е световен център за отбранително оборудване

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Индия трябва да се превърне в световен център за производството на отбранително оборудване и да постави особен акцент върху постигането на самодостатъчност в разработването и произвеждането на хиперзвукови ракети и дронове. Това заяви премиерът на страната Нарендра Моди в речта си по случай 80-ия Ден на независимостта на Индия. Моди подробно се спря на актуалните външни и вътрешни заплахи за сигурността на страната, предаде местната агенция ПТИ.

Премиерът заяви от трибуната пред Червената крепост в Делхи, че работата по индийската система за противовъздушна отбрана „Сударшан Чакра“ напредва с бързи темпове.

Моди обяви началото на проекта на 15 август миналата година, припомня БТА. „Сударшан Чакра“ трябва да укрепи противовъздушната отбрана на Индия и да гарантира защитата на жизненоважни военни и граждански обекти. Въоръжените сили работят по проекта на фона на опасенията от предизвикателства в сферата на сигурността от страна на Пакистан и Китай.

Индийският премиер подчерта, че разширяването на вътрешното производство на отбранително оборудване е от критично значение за стратегическата сила на страната.

„Трябва да се превърнем в глобален доставчик, ефективно внедрявайки отбранителните технологии от ново поколение“, заяви Моди.

Индийският лидер постави специален акцент на нуждата от това Индия да придобие експертни познания и технологии за производството на дронове и системи за защита от дронове и хиперзвукови технологии.

Моди посочи, че Индия произвежда все по-голямо количество отбранително оборудване. През последните няколко години правителството предприе редица политически инициативи за стимулиране на местното отбранително производство.

Според последните официални данни обемът на вътрешното производство в отбранителния сектор на Индия през финансовата 2025–2026 г. е достигнал 1,78 трилиона рупии (около 16,16 милиарда евро). За сравнение през 2014 г. този обем е възлизал на 460 милиарда рупии (4,17 милиарда евро).

Износът на индийско отбранително оборудване през 2025 – 2026 г. е достигнал 384,24 милиарда рупии рупии (3,49 милиарда евро).

Моди заяви, че износът на отбранителна продукция от Индия се е увеличил 50 пъти и че индийска военна техника и оборудване се доставят в близо 100 държави.

Министърът на отбраната Раджнат Сингх вчера каза, че през последната година са одобрени военни проекти на стойност над 8,75 трилиона рупии (79,4 милиарда евро).

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)