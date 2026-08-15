Израелски удар уби поне седем и рани трима в Южен Ливан

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Израелски въздушен удар в Южен Ливан отне живота на най-малко седем души и рани трима, съобщи ливанската Национална новинарска агенция.

Ударът е извършен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар. Спасителните екипи все още претърсват отломките в търсене на евентуални оцелели.

Според Асошиейтед прес, цитирана от БТА, това е една от най-смъртоносните атаки на Израел, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение. То очертава план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула".