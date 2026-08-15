Бивш преподавател в Кеймбридж, обвинен в плагиатство, е открит мъртъв

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Бившият професор Джейсън Ардей от университета в Кеймбридж, е открит мъртъв. Той подаде оставка след като го обвиниха в плагиатство съобщава Би Би Си.

Безжизненото тяло на Джейсън Ардей е намерено на адрес в южния лондонски квартал Батърси в петък следобед, съобщиха службите за спешна помощ. Служители на Столичната полиция са били извикани от парамедиците. Професорът е обявен за мъртъв на място и най-близките му роднини са били уведомени, съобщиха от полицията.

Семейството на Ардай е шокирано от загубата.

"В момента смъртта му се третира като неочаквана, но не се смята за подозрителна", се казва в изявлението на полицията.

Ардей подаде оставка като професор по социология на образованието в Кеймбридж миналата седмица след обвинения в плагиатство и въпроси относно някои от постиженията му. По-конкретно става дума за плагиатство в докторската му дисертация в университета "Джон Мурс" в Ливърпул и твърдения, че е пробягал 600 мили за шест дни и е събрал милиони за благотворителност.

Ардей отрече обвиненията в плагиатство, но призна грешки в работата си, като миналата седмица заяви, че всичко това е довело до огромен натиск върху него и лични нападки.

41-годишният Джейсън Ардей беше най-младият чернокож професор в Кеймбридж през 2023 г.

В изявление на семейството на Ардей се казва, че всички са шокирани от загубата на невероятен баща, партньор, брат, чичо и син. "Кампанията от дезинформация беше твърде силна за Джейсън, който беше нежен човек и винаги искаше да види най-доброто във всеки", се казва още в изявлението на семейството.

„Изключително сме натъжени да чуем тази трагична новина", коментира заместник-ректорът на университета в Кеймбридж, проф. Дебора Прентис.