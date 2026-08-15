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Земетресение 5 по Рихтер разлюля Гранада, има щети, няма пострадали

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Снимка: Архив

Земетресение с магнитуд около 5 разлюля тази нощ южната испанска провинция Гранада, предаде Ройтерс. 

Местните власти съобщиха, че има щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора.

Земетресението е усетено малко 1:00 часа местно време, като епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхендин. 

Испанският телевизионен канал Те Ве Е (TVE) излъчи кадри, на които се виждат паднали парчета мазилка по улиците и по някои автомобили. Андалуските служби за спешна помощ са спасили няколко души от засегнати от земетресението сгради, пояснява БТА.

Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазването и извънредните ситуации в правителство на автономната област Андалусия, написа в социалната мрежа Екс, че в провинция Гранада е обявено извънредно положение.

„Ако сте в Гранада, усетили сте земетресението, добре сте и по дома ви няма щети, запазете спокойствие и избягвайте излишното влизане и излизане от сградите. На улицата стойте далеч от фасади, корнизи, балкони, стени и други елементи, които биха могли да паднат“, пише Кабело в публикацията си.

Снимка: Архив

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