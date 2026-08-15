Ранени хора и повредена промишлена инфраструктура в Самара след украински удари

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За ранени хора и повредена инфраструктура съобщи кметът на руския град Самара Иван Носков след масирана украинска ракетна атака, предаде ТАСС.

В социалната мрежа Макс той написа: „Тази сутрин силите за противовъздушна отбрана отблъснаха масирана атака с вражески ракети срещу Самарска област."

Носков добави, че промишлената инфраструктура в Самара е претърпяла локални повреди.

Според Ройтерс украинската армия вече е нанасяла удари по нефтопреработвателния завод в град Сизран, намиращ се в югозападната част на Самарска област. Киев заявява, че ударите по руската енергийна инфраструктура целят да окажат натиск върху Русия да сложи край на конфликта, който продължава вече повече от четири години, предава БТА.