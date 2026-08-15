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14-годишните в Швеция вече могат да бъдат съдени за тежки престъпления

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снимка:pixabay

Младежи под 18 години вече могат да бъдат осъдени на затвор до 18 години

Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления – като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия.

Правителството искаше да намали възрастта, на която децата могат да бъдат изпратени в затвора, на 13 години, но трябваше да оттегли предложението през юни, защото не успя да си осигури мнозинство в парламента.

Около 281 законодатели гласуваха в подкрепа на 14 години, включително опозиционните социалдемократи, а 66 законодатели гласуваха против.

Скандинавската страна е разтърсвана от сблъсъци между банди повече от десетилетие, най-вече за контрол над пазара на наркотици. Консервативното правителство на малцинството, водено от премиера Улф Кристерсон, оцеля с подкрепата на крайнодясната партия „Шведски демократи". След като встъпи в длъжност през 2022 г., правителството постави борбата с престъпността като централен елемент в управленската си програма.

Назначен от правителството комисар препоръча намаляване на възрастта за наказателна отговорност на 14 години.

Правителството реши да предложи 13 години, но повечето от 126-те групи, консултирани по предложението, включително полицията и Затворническата служба, се противопоставиха на такъв възрастов праг.

Парламентът също гласува за намаляване на присъдите за млади хора. Младежи под 18 години вече могат да бъдат осъдени на затвор до 18 години.

Законът ще влезе в сила на 10 септември, три дни преди провеждането на парламентарни избори в страната. Проучване на статистическата агенция „Демоскоп" за вестник „Свенска Дагбладет" постави лявоцентристката опозиция пред десните партии, но разликата намалява.

Проучването показа, че управляващите партии и крайната десница ще получат 47% от гласовете, а опозиционните партии - 51%.

снимка:pixabay

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