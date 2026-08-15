На 15 август тази година се навършват 81 години от безусловната капитулация на Япония във Втората световна война. Същия ден японският министър-председател Санае Такаичи внесе средства за възпоменателни ритуали в храма „Ясукуни", където се почитат 14 военнопрестъпници от клас А, а министърът на отбраната Шинджиро Коизуми и други високопоставени представители на кабинета и Либералдемократическата партия посетиха лично храма, предава КМГ.

В деня на поражението и капитулацията на Япония десни политици отново „се поклониха на духовете". Това е оскърбление на историческата справедливост, предизвикателство към цивилизационните норми и провокация срещу следвоенния международен ред, което сериозно наранява чувствата на народите на азиатските държави, пострадали от японската агресия, включително китайския.

Отказът да бъде поднесено извинение за престъпленията и агресията, ускоряването на ремилитаризацията и арогантните призиви за придобиване на ядрено оръжие – тези действия на японското правителство, насочени в обратна посока, предизвикват критики и осъждане както в страната, така и в чужбина.

На 15 август преди 31 години тогавашният японски министър-председател Томиичи Мураяма публикува декларация, в която призна, че в миналото Токио е следвал погрешна държавна политика и е поел по пътя на войната, като заявява, че ще направи задълбочена равносметка на историята и ще извлече поуки от нея. Днес японските лидери вървят в обратна посока и отново тласкат страната към пропастта.

Пред лицето на безразсъдните действия в рамките на японския неомилитаризъм международната общност трябва да предприеме конкретни мерки за решителното им възпиране, твърдо да защити следвоенния международен ред и в никакъв случай да не допуска повторение на историческата трагедия.