Pony.ai и Uber разширяват партньорството си с планове за над 2000 роботаксита в Европа

Китайската компания за технологии за автономно шофиране Pony.ai и американската платформа за споделено пътуване Uber обявиха разширяване на стратегическото си партньорство, като планират да внедрят над 2000 роботаксита на Pony.ai в Европа.

Партньорството ще се разшири от предстоящата търговска услуга в Загреб, която ще бъде достъпна през платформата на Uber, към още четири европейски града. Предвижда се роботаксита да бъдат внедрени и в Близкия изток, предава КМГ.

Двете компании ще комбинират технологията за автономно шофиране от ниво 4 (L4) на Pony.ai, платформата на Uber и ежедневното управление на автопарка. Според основателя и главен изпълнителен директор на Pony.ai Джеймс Пън разширеното споразумение бележи „важна нова фаза" в партньорството и цели предоставянето на безопасни и надеждни услуги с роботаксита в повече европейски градове.

Според финансовия отчет на Pony.ai за 2025 г. компанията очаква автопаркът ѝ от роботаксита да надхвърли 3000 автомобила до края на 2026 г., като услугите ще бъдат достъпни в над 20 града по света.

Европа се превръща във важен пазар за китайските компании за автономно шофиране. Друг китайски разработчик, WeRide, обяви през август навлизането си в Дания, докато подразделението Apollo Go на „Байду" (Baidu) започна тестове на автономни автомобили в Лондон. Momenta пък получи одобрение за изпитания на автономни автомобили от ниво 4 в Германия.

Според експерти компактната градска среда, високите разходи за транспорт на човек и широкото използване на споделената мобилност превръщат Европа в един от най-перспективните пазари за автономни превозни средства.