Лондон протестира срещу думите на Нетаняху, че Великобритания е "ислямска република“

Говорител на британското правителство определи като "напълно неприемливи" критиките на израелския премиер Бенямин Нетаняху и изказването му, че Великобритания е "ислямска република". Вчера в интервю израелецът отправи обвинения към европейската държава заради позицията й спрямо неговата страна в конфликта в ивицата Газа. В подкаст на Израелското армейско радио Нетаняху припомни, че внукът на Уинстън Чърчил е подкрепял открито Израел по време на Шестдневната война през 1967 г.

"Може ли подобно нещо да се случи днес?", запита той реторично и отговори с усмивка: "Някой някога каза, че първата ислямска република, която ще притежава ядрено оръжие, ще бъде "Ислямска република Великобритания. Уверяваме, че няма да има друга тук - в Иран".

"Тези коментари са напълно неприемливи и ние предадохме това на израелското правителство", заяви в отговор говорител на британското правителство.

Думите на Нетаняху напомнят на редовните изказвания на крайнодесни западни политици и анализатори, които неоснователно твърдят, че някои региони на Обединеното кралство са обект на ислямското право заради имигрантското население, живеещо там. Така тези политици и анализатори си навличат обвинения в ислямофобия, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

В интервю за Би Би Си вчера говорителят на израелското правителство Давид Менсер се опита да омаловажи думите на Нетаняху.

"Той повтори чужд цитат", каза Менсер и отбеляза, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е "направил този коментар" по-рано. "Той цитира това, което каза вицепрезидентът", добави израелският говорител.

През 2024 г. по време Мюнхенската конференция по сигурността Джей Ди Ванс предположи, че Великобритания ще стане "първата наистина ислямистка страна, която ще има ядрено оръжие" - коментар, който предизвика критики от високопоставени британски личности по онова време.

Великобритания е сред държавите, които напоследък обявиха, че признават Палестинска държава, с което си навлякоха гнева на Израел.

Новият британски премиер Анди Бърнам обвини предшественика си Киър Стармър, че не е оказал достатъчно силен натиск върху Израел за прекратяване на войната в ивицата Газа.

В интервю за в. "Гардиън" малко преди да встъпи в длъжност Бърнам посочи, че Великобритания обмисля да забрани търговията със стоки, произведени в еврейските селища на Западния бряг. Тази територия е окупирана от Израел от 1967 г.

Обединеното кралство, което традиционно смятано за близък съюзник на САЩ, се дистанцира и от американско-израелската война срещу Иран.