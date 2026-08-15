Носителят на медала „Филдс“ Мартин Хайрер: Математиците се занимават с проблеми, които не могат да бъдат автоматизирани

Носителят на медала „Филдс" Мартин Хайрер, който е в Пекин за участие в Международния конгрес по фундаментални науки, даде интервю за Китайската медийна група, в което, говорейки за влиянието на изкуствения интелект върху математическите изследвания, заяви: „Математиците се интересуват именно от онези проблеми, които не могат да бъдат решени чрез автоматизирани средства."

По отношение на развитието на фундаменталните науки в Китай Хайрер отбеляза, че през последните години държавата е инвестирала значителни ресурси както в математиката, така и в цялата област на фундаменталните науки, което според него е „наистина впечатляващо".

На въпрос кои постижения и промени в Китай са му направили най-силно впечатление, Мартин Хайрер посочи: „През последните десет години китайското правителство активно провежда политики за привличане на учени от чужбина обратно в страната и вече успешно е привлякло голям брой висококвалифицирани специалисти. Много от водещите математици също избраха този път. Смятам, че това е една от най-забележителните промени през последните години."

През 2014 г. Мартин Хайер получи медала „Филдс" за изключителния си принос към теорията на случайните частични диференциални уравнения. През 2021 г. той бе избран за чуждестранен член на Китайската академия на науките.