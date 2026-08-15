Китай въвежда нов кодекс за опазване на околната среда

На 15 август, по повод четвъртия Национален ден на екологията, официално влезе в сила „Кодекс за екологичната среда на Китайската народна република". Това е първият в света подобен документ, носещ наименованието „екологична среда", съобщава КМГ.

От 2012 г. насам китайските власти насърчават активно теоретичните, практическите и институционалните иновации в областта на екологичната цивилизация. В този процес са формулирани редица нови концепции, идеи и стратегии, които поставят основите на идеите на Си Дзинпин за екологичната цивилизация.

Под ръководството на тези идеи изграждането на екологична цивилизация в Китай претърпя исторически, преломни и всеобхватни промени както на теория, така и на практика. В изграждането на „Красив Китай" бе постигнат значителен напредък, а опитът и решенията на страната допринасят за глобалното управление на околната среда и за съвместното изграждане на чист и красив свят.