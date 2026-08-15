Поне 20 убити при сблъсъци в Централна Нигерия

Най-малко 20 души са били убити в петък вечерта при сблъсъци между представители на общностите камбари и фулани в село Коколи, разположено в района на местното управление Боргу, щата Нигер, в централната част на Нигерия, съобщиха тази сутрин местни източници пред Франс прес.

Щатът Нигер заема обширен район в централната и северозападната част на Нигерия, която от години е тероризирана от престъпни групировки, които убиват местни жителите и разграбват домовете им. В района отдавна действат и джихадистки формирования.