ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Влакове и камиони заместват речния транспорт по Ре...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23393619 www.24chasa.bg

Поне 20 убити при сблъсъци в Централна Нигерия

944
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пиксабей

Най-малко 20 души са били убити в петък вечерта при сблъсъци между представители на общностите камбари и фулани в село Коколи, разположено в района на местното управление Боргу, щата Нигер, в централната част на Нигерия, съобщиха тази сутрин местни източници пред Франс прес.

Щатът Нигер заема обширен район в централната и северозападната част на Нигерия, която от години е тероризирана от престъпни групировки, които убиват местни жителите и разграбват домовете им. В района отдавна действат и джихадистки формирования.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?