Графика на Пикасо, открадната преди 8 г., беше намерена в празен апартамент

Графика на испанския художник Пабло Пикасо, открадната от художествена галерия в Милуоки през 2018 г., беше намерена от хазяин в празен апартамент. Бил Делинд смятал, че творбата е изгубена завинаги, но миналата седмица полицията го помолила да погледне произведение, което местен хазяин открил, докато почиствал празен апартамент, съобщи АП, цитирана от БТА.

Делинд веднага разпознал откраднатата картина „Тореро" – един от 30-те известни съществуващи екземпляра, подписани от самия художник. „Бях много развълнуван. Останах без думи. За мен това беше изключително вълнуващ момент", каза той.

Стикерът на неговата фирма за оценка на изкуство DeLind Fine Art Appraisals все още стоял на гърба на рамкираната графика – на същото място, където бил поставен през 2018 г. „Наистина е моята. Кръгът се затвори", допълни Делинд.

Тим Дерц от Милуоки разказа пред телевизия WISN-TV, че е намерил графиката, докато почиствал апартамента от наемател, който вече се бил изнесъл. „Тя висеше на едно странно място на стената. Изглеждаше така, сякаш е стояла там много, много дълго време, защото върху горната ѝ част имаше дебел слой прах." Дерц я показал на свой приятел антиквар, който веднага я разпознал като произведението на Пикасо, обявено за откраднато през 2018 г. След това я предал на полицията, която се свързала със собственика на галерията. „Когато ми се обадиха, просто не можех да повярвам", каза Делинд.

От полицейското управление в Милуоки съобщиха, че давностният срок за кражби и престъпления срещу собствеността по принцип е шест години, но разследването по случая продължава. От ФБР отказаха коментар. В годината на кражбата стойността на произведението е била оценена между 35 000 и 50 000 щатски долара, каза Делинд. Той предполага, че цената не се е променила много, но сега, предвид историята му, може да се доближи до 50 000 долара. Творбата остава в полицията в Милуоки, докато клиентът, оставил я за продажба в галерията, урежда въпроса със застрахователната си компания.

Делинд разказа още, че бившият му съдружник, който е починал през февруари, е бил съкрушен от кражбата през 2018 г. Той се обаждал в полицията всяка година на годишнината от престъплението с молба да дадат отново гласност на случая с надеждата, че графиката ще бъде намерена. „Той щеше да бъде на седмото небе от щастие. Това произведение беше специално за него", каза Делинд.