Продължава издирването на един от португалците, изчезнали с лодка в Хърватия

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Издирването на последния от четиримата млади португалци, изчезнали с надуваема лодка в сряда на далматинското крайбрежие, продължават властите в Хърватия, съобщи ХИНА. Цялата зона на операцията е била прегледана няколко пъти с плавателни съдове и от въздуха, но опитите да бъде открит и последният член на групата засега остават неуспешни.

Двама от изчезналите - мъж и жена, бяха намерени живи още същия ден, а тялото на третия беше открито в четвъртък.

Инцидентът се случи, след като четиримата младежи тръгнали малко след 3 часа сутринта от лагера си към град Сен. Лодката им потънала в бурно време във Велебитския канал.

В петък португалският външен министър Пауло Ранжел изрази пред хърватския си колега Гордан Гърлич Радман дълбока благодарност и признание за неуморните усилия на хърватските власти за спасяването на португалските граждани.