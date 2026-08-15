Кандидат на регионален премиер от АзГ бе определен за "най-опасния мъж в Германия"

Политик от "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше определен като "най-опасния мъж" във Федералната република няколко седмици преди изборите в Саксония-Анхалт, където той може да стане първият член на крайнодясната партия, заемащ поста премиер на провинция, предаде ДПА.

В последния брой на популярното седмично списание "Шпигел", който излезе вчера, върху снимката на Улрих Зигмунт от АзГ е поставен етикет с надпис "най-опасният", пояснява БТА.

На събитие от предизборната кампания вчера Зигмунд каза пред журналисти, че според него корицата е "много добра публикация”. Той сподели и видео в профила си в Инстаграм, на което се вижда да подписва екземпляри от списанието.

Антиимигрантската АзГ никога не е участвала в управляваща коалиция в нито една от в шестнайсете германски провинции или във федералното правителство, тъй като всички останали системни партии отказват да работят с нея - политика, известна като "защитна стена”,

Въпреки че германското контраразузнаване официално квалифицира местната структура на партията в Саксония-Анхалт като дясноекстремистка, тя има сериозни шансове да спечели абсолютно мнозинство на изборите на 6 септември, ако няколко по-малки партии не успеят да преминат 5-процентния праг за влизане в регионалния парламент в Магдебург.

Последните проучвания в провинцията тази седмица показват, че АзГ има подкрепата на 43% от гласоподавателите и изпреварва с 20% втората партия в класирането.