Хеликоптер хвърля цветя над Кабул за 5 г. власт на талибаните в Афганистан (Видео)

Афганистанските талибани днес отбелязват петата годишнина от завръщането си на власт, като техни представители защитават управлението си, наблягат върху постиженията си и призовават международната общност да си взаимодейства с Кабул, предаде ДПА.

В афганистанския календар 15 август е отбелязан като официален празник.

Представители на талибаните тази седмица украсиха улиците на редица градове и правителствени сгради и издигнаха по тях знамена. Организирани бяха конкурси по поезия и други мероприятия, с които да се отбележи трудно извоюваната им победа.

Афганистанският новинарски сайт „Толо нюз“ публикува кадри, на които се вижда как хеликоптер разпръсква цветя над Кабул.

Правителството на талибаните разпространи изявление по случай днешния ден, в което се посочва, че Афганистан се стреми да съжителства с всички държави „в атмосфера на мир и спокойствие“. Талибанските власти също така уверяват, че няма да допуснат територията на страната им да бъде използвана срещу други държави и призовават останалите държави да не заговорничат срещу Афганистан и „да зачитат неговата територия, въздушното му пространство и интересите му“.

„В хода на цялата си история афганците са проливали кръв в името на своите религиозни ценности и за защита на родината си“, заяви външният министър Амир Хан Мутаки в шатрата на племенния съвет Лоя Джирга в Кабул. Той припомни, че войната със Съветския съюз и с водената от САЩ коалиция са приключили с изтеглянето на чуждестранните сили от Афганистан.