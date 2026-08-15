Влакове и камиони заместват транспорта по Рейн след рекордния спад на реката

Влакове и камиони заместват транспорта по Рейн след рекордния спад на нивото на реката, предаде Ройтерс.

Нивата на водата спаднаха до рекордно ниски стойности през нощта, докато горещата вълна в Европа продължава, показват данни на Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването (WSV). В тесния участък при Кауб, близо до Кобленц, нивото е спаднало до 6 сантиметра късно в петък и е било 8 см рано днес.

По-рано в петък данните сочеха 10 см, което също беше под предишното рекордно ниво от 25 см, регистрирано през 2018 г. Нивата там за последен път бяха над 78 см в средата на юли.

Според Килския институт за световна икономика, ако нивото в Кауб падне под 78 сантиметра в продължение на 30 последователни дни, както през 2022 и 2018 г., промишленото производство спада с 1 процент. Река Рейн е една от най-важните транспортни артерии в Европа, необходима за превоза на химикали, суровини, гориво и други стоки. Германските компании вече започнаха да съобщават за затруднения, причинени от ниските нива на водата.