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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23393985 www.24chasa.bg

Украйна порази обект на „Роскосмос“, военно летище и съоръжение за преработка на нефт

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кадър: @StaVlb,Х

Украйна е нанесла ракетни удари по обект на руската космическа агенция „Роскосмос", военновъздушната база „Саваслейка" в Нижегородска област и нефтопреработвателно съоръжение в Уст-Луга в Ленинградска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Днес имаме нови значителни резултати от нашите прецизни удари. В Самарска област на Русия беше ударено едно от ключовите предприятия на „Роскосмос" – центърът „Прогрес", който се занимаваше с производството на електроника. Бяха използвани ракети „Фламинго". Разстоянието от нашата граница е около 900 километра", написа той в Телеграм.

Украинските „санкции с голям обсег" са достигнали руското военно летище „Саваслейка", където са разположени ракетни установки, използвани за атаки по градове и села в Украйна. „Това е на около 700 километра от Украйна. Потвърдихме също така, че сме нанесли необходимите щети на нефтопреработвателно съоръжение в град Уст-Луга. Разстоянието е над 800 километра от нашата граница", отбеляза Зеленски, предаде БТА.

кадър: @StaVlb,Х
Володимир Зеленски
кадър: @StaVlb,Х
Володимир Зеленски
кадър: @StaVlb,Х
Володимир Зеленски

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