ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Носителят на медала „Филдс“ Мартин Хайрер: Математ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23394026 www.24chasa.bg

Гръцката полиция ще извежда разхождащи се в горските части на Халкидики заради риска от пожари

1092
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарът на Халкидики КАДЪР: X/@transbulgaria

Продължава да е в сила забраната за движение на пешеходци и на превозни средства от всякакъв вид в горските части на Халкидическия полуостров заради много високия риск от пожар, съобщава местният информационен сайт „Вория“.

Забраната се отнася до гористите местности в общините Касандра, Ситония и Аристотел. Поредните ограничения са в сила от 8 ч. тази сутрин до 8 ч. в неделя.

Полицията ще извършва проверки по горските пътища и ще отстранява от зоната всички, които бъдат установени в нея, освен членовете на доброволчески организации, които участват в противопожарните дейности. Нарушителите на забраната могат да бъдат санкционирани с глоба от 300 евро.

Същевременно прокуратурата е започнала предварителна проверка за установяване на отговорните за големия пожар в района на селището Сивири на полуостров Касандра в четвъртък, който по последни оценки е опожарил около 248 хектара терени и предизвика евакуацията на стотици жители и туристи по море. В прокуратурата са се явили двама подизпълнители на енергоразпределителното дружество, отговорни за почистването на растителността под електрическата мрежа, и срещу тях е започнала преписка.

Пожарът на Халкидики КАДЪР: X/@transbulgaria

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?