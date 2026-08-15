Тримесечно бебе е убито при руска атака в Украйна, 5-годишно момче и 12-годишно момиче са ранени

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Тримесечно бебе е било убито при руска атака с дронове срещу югоизточната украинска Днепропетровска област, съобщиха днес властите след поредните въздушни удари в страната през нощта, предаде ДПА.

Според ръководителя на регионалната военна администрация Олександър Ханжа бебето е убито, след като дрон е ударил жилищна сграда в град Марганец на фронтовата линия.

Още 11 души са ранени, включително 5-годишно момче и 12-годишно момиче, добавиха властите.

Жилищни блокове, магазин и кино имат щети след поредицата руски атаки с дронове, планираща бомба и при артилерийски обстрел, каза Ханжа, пояснява БТА.

При друго нападение в Запорожка област трима души са ранени при атаки с дронове срещу автомобили, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров.

В руската Самарска област на река Волга Украйна от своя страна атакува с ракета промишлено предприятие, съобщи местният губернатор Вячеслав Федоришчев.

Снимки в социалните мрежи, чиято автентичност не е потвърдена, показват голям стълб дим.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов информира, че жена и 9-годишно дете са ранени при украинска атака с дрон.

Руското Министерство на отбраната заяви, че е прехванало 598 дрона над територията на Русия и над анексирания Кримски полуостров.

Въпреки че тези данни не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници, те свидетелстват за продължаващата интензивност на контраатаките на Украйна с дронове през петата година от пълномащабното нахлуване на Русия, отбелязва ДПА.