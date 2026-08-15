Нидерландия чупи рекорди по брой на тропическите нощи

За осми път тази година в Нидерландия е регистрирана регионална тропическа нощ. Според данните на Кралския метеорологичен институт във Влисинген температурата не е спаднала под 20,9 градуса в продължение на 24 часа. Когато температурата не падне под 20 градуса, се говори за тропическа нощ, пояснява БТА.

Не само във Влисинген температурата през нощта от петък срещу събота остана над 20 градуса. Метеорологичната станция в Маастрихт отчете минимална температура от 20,4 градуса.

През нощта на 24 срещу 25 юни тази година бе регистрирана първата тропическа нощ. Тогава във Влисинген температурата не спадна под 22 градуса. Тропическата нощ с най-високата минимална температура, измервана някога, беше през юли 2018 г. в Делен, провинция Гелдерланд. Тогава температурата не спадна под 24,4 градуса. От началото на измерванията през 1901 г. средно са регистрирани 1,3 тропически нощи годишно.

Топли дни

В Нидерландия се говори за официална тропическа нощ, когато температурата в Де Билт не падне под 20 градуса. Това се случи за последен път през 2020 г.

Никога досега не е имало толкова много горещи дни подред, колкото през 2026 г., съобщава още "Веронлайн" (Weeronline). В събота температурата в Де Билт, където се намира националната метеорологична станция на Нидерландия, се повиши за 61-ви пореден ден над 20 градуса - изискването за горещ ден. Предишният рекорд бе 60 дни през 2018 г. Метеорологичната служба очаква броят на горещите дни да се увеличи още повече през следващата седмица.

В Де Билт от 1 юни насам са регистрирани вече 66 топли дни. Това е колкото обикновено се отчита за целия метеорологичен летен сезон, който продължава до 31 август включително. Броят на топлите дни може да се увеличи още повече. Общо за 2026 г., включително през пролетта, вече има 82 топли дни.