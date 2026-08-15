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Токсични водорасли разтревожиха властите в Германия, забраниха къпането в Балтийско море

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Балтийско море. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Потенциално токсични водорасли със синьозелен цвят се разпространяват в Балтийско море и в езерата по северното крайбрежие на Германия, което накара здравните власти да издадат предупреждения към къпещите се да избягват местата с видима концентрация на опасните водорасли във водата, предаде ДПА.

Сателитни изображения на германската Федерална морска и хидрографска агенция показват големи пластове от водорасли по крайбрежието на Германия между Рощок и остров Хидензее, простиращи се през морето до бреговете на Дания.

Според властите в германската провинция Мекленбург-Предна Померания водораслите, които по същността си са цианобактерии, могат да произвеждат токсини, причиняващи алергични реакции.

При контакт обикновено предизвикват раздразнения на кожата и лигавиците, докато навлизането на по-голямо количество вода в носната кухина може да причини гадене и повръщане.

Забрана за плуване заради появата на водораслите бе издадена и за няколко езера в съседната провинция Шлезвиг-Холщайн. 

Очаква се ограничителните мерки да останат в сила до сряда.

Лятното време осигурява идеални условия за развитие на цианобактерия, която не е видима с просто око, но става видима, когато се натрупа в голямо количество и се появява като ивици във водата.

Видимият цъфтеж на водораслите зависи от вятъра и метеорологичните условия и може да се промени за няколко часа.

Местните власти предупредиха да не се плува, ако водата “стане твърде мътна и не се виждат краката под коляното”. В такива случаи малките деца също трябва да се въздържат да “играят на брега“ или в плитки води.

Балтийско море. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

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