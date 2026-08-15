Почина легендарният американски режисьор Марк Райдел

Почина американският режисьор и актьор Марк Райдел, номиниран за „Оскар" за „На златното езеро" и "Реката" и работил с някои от най-големите имена на Холивуд. Той е издъхнал на 97-годишна възраст.

Дъщеря му Ейми Райдел потвърди, че той е починал на 13 август от естествена смърт в дом за възрастни хора в Лос Анджелис. „Беше наистина уникален. Най-забавният и най-талантливият човек, когото някога съм познавала", написа тя в Instagram.

Филмът „На златното езеро", в който Хенри Фонда си партнира с Одри Хепбърн и с дъщеря си Джейн Фонда, има 10 номинации за „Оскар". Хенри Фонда и Хепбърн спечелиха през 1982 г. отличията за главните роли, а филмът получи статуетка за сценарий, който Ърнест Томпсън адаптира от едноименната си пиеса. Райдел бе номиниран за режисьор, но загуби от Уорън Бийти за „Червените", съобщи Асошиейтед прес.

Филмът събра над 119 милиона щатски долара в боксофиса, което го превърна във втория най-касов филм през 1981 г. след „Похитителите на изчезналия кивот", припомня Асошиейтед прес.

В „На златното езеро" е последната филмова роля на Хенри Фонда. Той почина на 77-годишна възраст няколко месеца, след като спечели единствения си „Оскар", припомня Асошиейтед прес.

Другите филми на Марк Райдел, номинирани за „Оскар", са „Лисицата" от 1967 г., „Апашите" от 1969 г., „Свободата на Пепеляшка" с Джеймс Каан и Марша Мейсън от 1973 г., „Розата" с Бет Мидлър през 1979 г. и „Реката" с Мел Гибсън и Сиси Спейск през 1984 г.

Роден с името Мортимър Харолд Райдел на 23 март 1929 г. в Ню Йорк, той учи при джаз пианиста Теди Уилсън в Музикалната академия „Джулиард". По време на военната си служба две години е в Япония, където организира развлекателни програми за военните. Завършва английски език и философия в Нюйоркския университет. Насочва се към актьорската професия, след като печели стипендия в Ню Йорк. Сред първите му роли са участия в сериали на Си Би Ес, припомня Асошиейтед прес.

Марк Райдел прави своя дебют на Бродуей в пиесата Seagulls Over Sorrento"заедно с Род Стейгър. През 1956 г. е първата му изява на филмов актьор заедно с Джон Касаветис във филма Crime In The Streets. Райдел участва в „Дългото сбогуване" на Робърт Олтман от 1973 г. и „Финал по холивудски" на Уди Алън от 2002 г.

Дебютира като кинорежисьор с „Лисицата" от 1967 г. с участието на Санди Денис, който се превърна в хит, отбелязва Асошиейтед прес. Две години по-късно режисира Стив Маккуин в „Апашите".

Марк Райдел и Сидни Полак се сприятеляват по времето, когато са актьори и създават компанията Sanford Productions през 1971 г. Сред техните проекти са филмите „Джеремайя Джонсън с Робърт Редфорд и „Плашилото" с Ал Пачино и Джийн Хекман, който спечели „Златна палма" на филмовия фестивал в Кан.

Райдел постигна голям успех с филма „Розата" от 1979 г., в който Бет Мидлър изигра номинираната за „Оскар" роля на саморазрушителна рок звезда, вдъхновена от Джанис Джоплин.

„Той беше забележителен актьор, преди да стане режисьор, и бях толкова щастлива, че го срещнах точно тогава. Той ме научи на толкова много по време на снимките на „Розата", написа Бет Мидлър в Инстаграм. „Две номинации за „Оскар" – и двете благодарение на него".

Сред режисьорските постижения на Марк Райдел в телевизионното кино са McBride and Groom,, „Престъпление на века" с Изабела Роселини, както и „Джеймс Дийн", за който актьорът Джеймс Франко спечели награда „Златен глобус". Райдел се появи във филма в ролята на шефа на „Уорнър брос" Джак Уорнър, припомня Асошиейтед прес. Той режисира също филмите „Точка на пресичане" с Ричард Гиър през 1994 г. и „Even Money" през 2006 г.