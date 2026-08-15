Испания и Мароко засилиха охраната на Сеута след нови призиви за преминаване на границата (Снимки)

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Испания и Мароко засилиха сигурността на границата с испанския ексклав Сеута след появили се отново призиви в социалните мрежи за нов масов приток на мигранти в северноафриканската територия, предаде ДПА.

Тази сутрин обаче обстановката на граничния пункт в Сеута бе спокойна, предаде репортер на ДПА. Испанското радио и телевизия (РТВЕ) и други испански медии от ексклава съобщиха същото, уточнява БТА.

Властите и в двете страни искат да предотвратят повторение на събитията от края на юли, когато според различни оценки до 80 000 мигранти нахлуха от Мароко в Сеута.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка наскоро каза за пореден път, че това е еднократно събитие, което няма да се повтори.

Преди няколко дни мароканското вътрешно министерство обяви ареста на група хора, заподозрени в подбуждане на по-нататъшни опити за незаконно влизане в испанските ексклави Сеута и Мелиля.

Призиви за масови преминавания на границата днес, 15 август, се разпространяваха в социалните мрежи. Министерството обаче заяви, че са били взети всички необходими мерки за предотвратяване на незаконни придвижвания.

Мерките за сигурност бяха значително затегнати през последните дни, особено от мароканската страна на границата, съобщи Испанското радио и телевизия. Мароканските власти издигнаха допълнителни бариери от бодлива тел в граничния град Фнидек в Мароко.

Патрулни лодки наблюдават брега, а по границата са разположени водни оръдия. Многобройни контролно-пропускателни пунктове бяха създадени и по пътищата за достъп, съобщи испанската обществена радиотелевизионна компания.

Междувременно 880 служители на Испанската национална полиция са разположени в Сеута, което е с 270 души повече, отколкото в края на юли. Те са подпомагани от приблизително 2000 войници и 700 служители на Гражданската гвардия на Испания.