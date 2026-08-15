Нов трус в Индонезия след 7,7 по Рихтер тази нощ

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Второ силно земетресение разлюля Индонезия. Минути преди 15ч. българско време е усетен трус със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали и щети.

Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси Индонезия тази нощ. Загинаха 38 души, а 13 са ранени. Десетки сгради са пострадали. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 километра северозападно от град Енде с дълбочина от 10 километра.

Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен предложи помощ от спътниците за наблюдение на Земята "Коперник".