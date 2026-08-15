Отвориха летището в Катания след изригването на Етна

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Летището в Катания, Сицилия, възобнови полетите, съобщиха от там днес, след като властите понижиха нивото на авиационна тревога заради неотдавнашната вулканична активност на Етна,. Опасността е свалена от червено на оранжево, предаде Ройтерс.

Аеропортът беше затворен преди седмица заради вулканична пепел от Етна. Вулканът изригна през нощта срещу петък. Летището, което е петият по натовареност транспортен център в Италия по брой пътници, преустанови всички полети същия ден в 13 часа по Гринуич.

Изригването на Етна засегна дори полетите до летището на Малта.

В актуализирана информация, публикувана на уебсайта му, обаче се посочва, че след понижаването на нивото на вулканична тревога летището е възобновило излитащите и пристигащите полети днес от 12 часа по Гринуич.