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"Хизбула" заплаши с "подходящ отговор" на израелските въздушни удари в Южен Ливан

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Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

 "Хизбула" заплаши да даде "подходящ отговор" след смъртоносните израелски удари в Южен Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Девет души, включително жени и деца, бяха убити днес в Южен Ливан - най-големият брой жертви след сключването на рамковото споразумение за прекратяване на огъня през юни, което доведе до намаляване на военните действия между Израел и проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула". Израелската армия заяви, че е атакувала по-специално "инфраструктура на "Хизбула".  Ливанският премиер Науаф Салам осъди смъртта на граждани, като нарече атаките "ескалация".

Ливанската шиитска групировка призова днес Бейрут да прекрати "унизителните" преговори, които води с Израел от април.

"Израелският враг трябва да разбере, че неговата агресия и опитите му да ни постави пред свършен факт не могат да продължават и ще бъдат посрещнати с подходящ отговор в защита на Ливан", каза в изявление проиранската групировка.

Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

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