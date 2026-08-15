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Иран иска Червеният кръст да помогне за освобождаването на трима пилоти

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Снимката е илюстративна. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Генералният щаб на Въоръжените сили на Иран заяви в писмо, че е апелирал към Международния комитет на Червения кръст да помогне за освобождаването на трима ирански пилоти. Според Техеран те  са задържани от Катар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмото, разпространено от иранската новинарска агенция Фарс, се казва, че пилотите са били задържани, след като самолетите им са били свалени по време на мисия през март срещу това, което Техеран определи като „вражеска военна база" в Катар.

Няма потвърждение за инцидента от страна на катарските власти.

Снимката е илюстративна. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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