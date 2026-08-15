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Русия поиска обяснение от САЩ и Турция за възможна продажба на американско въоръжение от Анкара на Украйна

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Ракети. СНИМКА: Пиксабей

Русия е поискала от Вашингтон и Анкара да дадат обяснение за информацията за възможни планове за прехвърляне на „значителен арсенал" от американско въоръжение и боеприпаси от Турция на Украйна, съобщи Ройтерс, като се позовава на руското министерство на външните работи, предава БТА.

Говорителят на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че подобен трансфер би причинил „сериозна вреда на двустранни отношения с Вашингтон и Турция".

По-рано този месец украинското военно-информационно издание "Милитарни", цитирано от ДПА, съобщи, че Украйна ще купи от Турция артилерийско оръжие американско производство, включително 70 ракети АТАКМС (ATACMS) и 12 реактивни системи за залпов огън М270, както и над 2500 броя 227-милиметрови артилерийски ракети с касетъчни бойни глави и 47 хиляди 203-милиметрови артилерийски снаряда с касетъчни бойни глави.

"Милитарни" се позовава на официално уведомление от Държавния департамент на САЩ до Конгреса по отношение на планираната препродажба. Според уведомлението американската администрация подкрепя сделката, чиято стойност възлиза на 283 милиона долара. Тя ще се смята за одобрена, ако Сенатът или Камарата на представителите не възразят в рамките на 30 дни.

През тази седмица и правозащитната организация "Хюмън райтс уоч" се противопостави на продажбата на касетъчни боеприпаси на Украйна, като припомни, че те са забранени от 112 държави. Организацията освен това посочи, че въпросните боеприпаси са остарели, неточни и ненадеждни и могат да причинят непредвидими поражения на цивилното население.

Ракети. СНИМКА: Пиксабей

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