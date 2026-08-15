Най-високата статуя на Дева Мария беше открита в Полша

На първия ред при откриване на монумента, поръчан от местни милионери, е бил Лех Валенса

Огромна статуя на Дева Мария, смятана за най-високата в Европа, беше тържествено открита днес в полско село в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Стотици хора се стекоха за церемонията по освещаването на монумента. Статуята е висока 55,6 метра и се извисява над Конотопие, село в централната част на Полша с население под 150 души. По време на религиозната церемония хеликоптери разпръскваха червени розови цветчета над множеството.

Лех Валенса, носител на Нобеловата награда за мир заради ръководството си на полската антикомунистическа съпротива като лидер на профсъюза „Солидарност", а по-късно и президент на Полша, беше на първия ред по време на церемонията по откриването на монумента днес. „Това е краят на моя път", каза 82-годишният Валенса пред АП, намеквайки, че каузите, които дълго е отстоявал, включително демокрацията и католическата вяра, вече са завършени. „Започнах с Дева Мария и завършвам с Дева Мария", заяви той.

По време на годините си в „Солидарност" Валенса носеше значка с Богородица и често е казвал, че е благодарен за силата, която Богородица му е дала да се противопостави на комунизма.

Полската статуя е по-висока от статуята „Христос Спасителят" в Рио де Жанейро, в Бразилия, която е с височина от 38 метра, включително пиедестала. Височината на монумента в Полша включва и 15-метров пиедестал с формата на корона. Тя надминава и друг сравнително нов мащабен религиозен паметник в Полша - статуята на Христос в западния град Швебодзин, открита през 2010 г., която заедно с могилата, върху която се издига, се извисява на 52 метра над земята.

Съществува по-голяма статуя на Дева Мария във Филипините, чиято височина е 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-високия от този вид в Европа.

Огромното мнозинство от поляците се определят като католици, а Католическата църква играе важна роля в обществения живот след падането на комунизма през 1989 г., възползвайки се от престижа, който придоби благодарение на подкрепата си за антикомунистическата опозиция.

Полша е родината на свети Йоан Павел Втори, който беше папа от 1978 г. до смъртта си през 2005 г. Огромна негова статуя, макар и много по-малка от тази на Дева Мария, беше открита преди повече от десетилетие в град Ченстохова.

Откритата днес статуя на Дева Мария е поръчана от местните милионери Роман и Гражина Каркошик. Двамата живеят в малък дворец на няколко километра от Конотопие. Роман Каркошик е предприемач, чиито бизнес начинания през 90-те години включват производство на пластмасови бутилки. Той натрупва състояние чрез инвестиции на Варшавската борса и се превръща в един от най-богатите хора в Полша. Двамата съпрузи заявяват, че монументът е израз на тяхната благодарност към Бога.

Местните власти се надяват монументът да се превърне както във важно място за поклонение, така и в туристическа атракция. В статуята е предвидена наблюдателна площадка, изградена във вътрешността на пиедестала.