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Останките на трима са намерени във вероятен масов гроб от войната в Косово

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СНИМКА: Пиксабей

Останките на трима души са били намерени в село Калудер е Вогъл в косовската община Зубин поток, като се предполага, че те са част от масов гроб на жертви от войната в Косово през 1998 – 1999 г., съобщи косовската полиция, цитирана от регионалната телевизия Ен 1, предава БТА.

Човешките останки са намерени след близо двугодишно разследване на косовските власти. В рамките на разследването първоначално са били задържани двама души, заподозрени във военни престъпления. По-късно е било задържано още едно лице и са били идентифицирани допълнителни локации, където се предполага, че има човешки останки.

СНИМКА: Пиксабей

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