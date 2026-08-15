Останките на трима са намерени във вероятен масов гроб от войната в Косово

Останките на трима души са били намерени в село Калудер е Вогъл в косовската община Зубин поток, като се предполага, че те са част от масов гроб на жертви от войната в Косово през 1998 – 1999 г., съобщи косовската полиция, цитирана от регионалната телевизия Ен 1, предава БТА.

Човешките останки са намерени след близо двугодишно разследване на косовските власти. В рамките на разследването първоначално са били задържани двама души, заподозрени във военни престъпления. По-късно е било задържано още едно лице и са били идентифицирани допълнителни локации, където се предполага, че има човешки останки.