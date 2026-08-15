Румъния иска петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, готова е с 21 реформи

Румъния е внесла снощи искане за изплащане на петия транш от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от 2,84 млрд. евро, съобщи временният министър на инвестициите и европейските проекти Драгош Пъслару, цитиран от Аджерпрес, съобщава БТА.

В страницата си във Фейсбук Пъслару обяснява, че „искането за плащане номер 5 включва 75 цели и етапа (21 реформи и 54 инвестиции) общо на нетна стойност от 1,65 млрд. от безвъзмездното европейско финансиране (грантове) и 433 млн. евро по кредитния компонент. Това е предпоследното искане за плащане по НПВУ. С внасянето му ние достигаме до 78 процента усвояване на грантовия компонент. Когато поех поста през миналата година, ние бяхме на 47 процента – натрупани за четири и половина години".

Според министъра през последната година усвояването на фондовете се е увеличило с 31%, а предвидените за Румъния 13,57 млрд. евро са били запазени в пълна степен.

Румънският план е финансиран с 21,41 млрд. евро, от които 13,57 млрд. са грантове, а 7,84 млрд. - кредити.

Политическата несигурност и разногласията по ключови реформи след вота на недоверие срещу правителството на Илие Боложан обаче създават опасения от загуба на част от финансирането по НПВУ.

На 6 август Европейската комисия предупреди Румъния за ангажиментите й по НПВУ, след като парламентът прие подкрепен от опозицията закон за декарбонизацията, който според управляващите носи риск от неизпълнение на задълженията, поети от страната.