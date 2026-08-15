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Близо 300 мигранти са задържани при опит да проникнат в Сеута

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Преди 15 дни над 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Снимка Архив

Близо 300 мигранти от предимно африкански държави са задържани при опит да проникнат в Сеута, предаде Франс прес.

Местните сили за сигурност в северната част на Мароко са ги спрели днес близо до граничния пункт Фнидек, водещ към испанския ексклав. Според медията „360", която цитира източник от службите, тази сутрин са задържани 294 души - 248 от държави южно от Сахара и 46 мароканци.

„Това е рутинна операция, целяща да предотврати опитите за незаконна миграция" към Сеута, заяви пред Франс прес представител на местните власти. В сряда мароканските власти обявиха, че са взели мерки срещу нов масов наплив, след като в интернет се появявали публикации за уж „отворени" граници с испанските ексклави Сеута и Мелиля на 15 август.

Преди 15 дни над 72 000 кандидат-мигранти, предимно мароканци и голяма част млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти веднага да бъдат експулсирани. Според разкази на мигранти, неправителствени организации и експерти тогава те са се събрали в граничната зона и са минали, без първоначално да бъдат спрени. Официалните данни сочат най-малко 91 загинали, а марокански НПО говорят за десетки изчезнали и най-малко 141 жертви.

Преди 15 дни над 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Снимка Архив

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