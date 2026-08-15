Проучване: Съюзът на Мерц най-слаб от 5 г. насам

Консерваторите в Германия са на най-слабото си ниво от близо пет години, показва ново проучване на института ИНСА, предаде ДПА.

Само няколко седмици преди три ключови регионални избори седмичната анкета за таблоида „Билд" дава на блока на канцлера Фридрих Мерц – ХДС/ХСС, едва 20% подкрепа. Това е най-ниският резултат на ИНСА за тях от октомври 2021 г. и с един пункт по-слабо от миналата седмица.

Крайнодясната „Алтернатива за Германия" остава убедително първа с 28%. „Зелените" запазват 13%, а социалдемократите и „Левите" – по 12%. Свободните демократи отново са над 5-процентния праг, докато Алиансът на Сара Вагенкнехт остава с 3% и под него, предава БТА.

През септември предстоят вотове в Саксония-Анхалт (6-и), Мекленбург-Предна Померания и Берлин (20-и). Очаква се АзГ да постигне рекордни резултати, а в Саксония-Анхалт дори да вземе абсолютно мнозинство и за първи път да влезе в регионално правителство.