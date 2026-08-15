Катар отрече да държи ирански пилоти, както предполага Иран

Катар отрече, че държи ирански пилоти, като заяви, че по-рано тази година те са нарушили въздушното пространство на Катар и не са отговорили на опитите за контакт с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на катарското външно министерство заяви в социалната мрежа Екс, че след това спасително-издирвателни екипи са открили останките на единия от пилотите и че Катар се е свързал с Иран, за да координира предаването им.

По-рано днес Генералният щаб на въоръжените сили на Иран заяви в писмо, че е апелирал към Международния комитет на Червения кръст да помогне за освобождаването на трима ирански пилоти, които според него са задържани от Катар, предаде Ройтерс.

В писмото, разпространено от иранската новинарска агенция Фарс, се казва, че пилотите са били задържани, след като самолетите им са били свалени по време на мисия през март срещу това, което Техеран определи като „вражеска военна база" в Катар.