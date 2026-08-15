ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16 задържани в Пловдив, свързани с убийството на Г...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23395628 www.24chasa.bg

Катар отрече да държи ирански пилоти, както предполага Иран

1072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Катар СНИМКА: Pixabay

Катар отрече, че държи ирански пилоти, като заяви, че по-рано тази година те са нарушили въздушното пространство на Катар и не са отговорили на опитите за контакт с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на катарското външно министерство заяви в социалната мрежа Екс, че след това спасително-издирвателни екипи са открили останките на единия от пилотите и че Катар се е свързал с Иран, за да координира предаването им.

По-рано днес Генералният щаб на въоръжените сили на Иран заяви в писмо, че е апелирал към Международния комитет на Червения кръст да помогне за освобождаването на трима ирански пилоти, които според него са задържани от Катар, предаде Ройтерс.

В писмото, разпространено от иранската новинарска агенция Фарс, се казва, че пилотите са били задържани, след като самолетите им са били свалени по време на мисия през март срещу това, което Техеран определи като „вражеска военна база" в Катар.

Катар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?