Демократите в САЩ обявиха календара за първичните избори за президент

Календарът на изборите за президентска номинация на демократите в САЩ бе одобрен в днес. Кандидатите, които ще се борят за президентската номинация на Демократическата партия на САЩ през 2028 г., ще трябва да се докажат още в началото в щати, където чернокожите и латиноамериканските избиратели и членовете на профсъюзите са ключови електорални групи.

Новият график измества Айова от традиционното първо място и поставя Южна Каролина начело, която ще гласва на на 22 януари 2028 г., следвана от Невада на 1 февруари, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ню Хемпшър, Ню Мексико, Мичиган и Вирджиния допълват групата на щатите, в които ще се гласува отрано, през февруари 2028 г., според плана, одобрен от Националния комитет на Демократическата партия на заседанието му в Тексас.

В миналото като първи щат от Юга, който провежда първични избори, Южна Каролина се оказа по-решаваща от Айова и Ню Хемпшър за кандидатурите на Барак Обама през 2008 г., Хилари Клинтън през 2016 г. и Джо Байдън през 2020 г. И тримата спечелиха убедително сред голямото чернокожо население на Южна Каролина, което може да съставлява повече от половината от електората на демократите на първичните избори в щата.

Следващите етапи Невада и Ню Мексико означават, че кандидатите ще трябва да се стремят да спечелят подкрепата и на повече латиноамерикански избиратели още в началото на процеса.

Преместването на първите избори от Айова и Ню Хемпшър не означава, че малко известни кандидати няма да могат да се наложат, както направи Пийт Бутиджидж в Айова и Ню Хемпшър през 2020 г., когато беше 37-годишен бивш кмет. Те просто няма да могат да направят това пред аудитория, съставена почти изцяло от бели избиратели.

Има разногласия дали разделението сред демократите между прогресивното крило и основното либерално течение ще се прояви по някакъв начин в календара на първичните избори.

От шестте първи щата на гласуване всички, с изключение на Южна Каролина, са конкурентни при общите избори.

Това означава, че още преди Супер вторника кандидатите на Демократическата партия ще са отделили значително време и ресурси в щати, които общо разполагат с 43 гласа в Избирателната колегия. Това не е никак малко по пътя им към събирането на нужните 270 гласа от общо 538 за спечелване на президентски мандат.