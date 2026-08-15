Папа Лъв XIV призова за надежда за страдащите от войни и преследвания

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Папа Лъв XIV призова за утеха и надежда за всички хора, страдащи от войни, преследвания и природни бедствия, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от БТА.

По време на обедната си молитва в Кастел Гандолфо по повод празника Успение Богородично главата на Римокатолическата църква заяви, че мислите му са насочени по-специално към хората в Светите земи.

„Мисля за украинския и руския народ, които и двата са свързани със Светата Дева Мария чрез синовна почит", каза папата, цитиран от австрийската католическа агенция „Катпрес".

Лъв XIV изрази солидарност и с християните, които са подложени на дискриминация и преследване. Той увери в молитвите си и хората, засегнати от тежкото земетресение в Колумбия.