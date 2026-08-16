Почина актьорът от „Междузвездни войни“ Ник Джоузеф

Актьорът Ник Джоузеф, известен с ролята си във филма „Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда". Той почина на 60-годишна възраст.

За тъжната вест съобщи близкия му приятел Рик Стенли.

„Вчера получих много тъжната новина от съпругата на Ник, Ди, че Ник е починал внезапно. Стеф и аз сме съкрушени. Не мога да повярвам, че загубих най-добрия си приятел. През годините с Ник и Ди преживяхме много приключения, включително организирахме заедно четири събития, посветени на „Междузвездни войни".

„Изпращаме любов, молитви на Ди и семейството в този толкова тъжен момент. Почивай в Силата, майор Архул Хекстрофон, скъпи мой приятелю. До нови срещи", допълва още той.

Джоузеф е познат като майор Архул Хекстрофон – един от персонажите, които връчват медалите по време на финалната церемония във филма от 1977 г. Той има и малка роля в класическия филм за Джеймс Бонд „Шпионинът, който ме обичаше" от същата година, съобщава "Мирър".

Той участва и в британския сериал „ИйстЕндърс", където през 2019 г. изпълнява ролята на млекаря Бърт. Това е и последната му актьорска изява. Сред останалите му роли е малката поява като служител в оръжейна в „Шпионинът, който ме обичаше" – третият филм за Джеймс Бонд с Роджър Мур в главната роля.