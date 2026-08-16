Ким Чен Ун и Путин затвърждават стратегическото си партньорство

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Севернокорейският лидер Ким Чен Ун потвърди задълбочаването на отношенията с Русия в послание до президента Владимир Путин по повод 81-вата годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, предаде Ройтерс, позовавайки се на КЦНА.

Ким изрази надежда за по-нататъшно развитие на двустранните връзки, след като Путин заяви, че сътрудничеството между Москва и Пхенян ще продължи да се разширява във всички сектори, посочи БТА.

Междувременно руският учебен ветроход „Палада" пристигна в севернокорейското пристанище Вонсан по повод годишнината.

Отношенията между двете страни се задълбочиха значително, след като Северна Корея изпрати военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна.

В същото време южнокорейският президент И Дже-мьон призова за възобновяване на диалога с Пхенян и за замяна на продължаващото от 1953 г. примирие с мирен договор. Той заяви, че разговорите могат да включват и ограничаване на севернокорейската ядрена програма. Пхенян засега отхвърля предложенията за диалог.

Напрежението между Москва и Токио също се засили тази седмица след посещението на Путин на Курилските острови, към които Япония предявява териториални претенции.